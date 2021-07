Transferência de Bruno Paz para o Portimonense é cancelada

Bruno Paz esteve perto de deixar o Sporting para assinar pelo Portimonense mas a transferência foi cancelada.

O 'Mercado Aberto' sabe que a equipa de Portimão não concordou com determinadas cláusulas que o Sporting colocou como 'obrigatórias' e cancelou o negócio.

Bruno Paz ia assinar por cinco anos, com o Sporting a ficar com 30% do passe e o Portimonense com os restantes 70%. Os leões ficavam ainda com uma opção de recompra de três milhões de euros. O jogador de 23 anos está agora com o futuro incerto.