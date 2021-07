Final da Supertaça entre Sporting e SC Braga vai ter público

A final da Supertaça Cândido de Oliveira, agendada para este sábado às 20:45, que vai opor o campeão Sporting ao SC Braga, vencedor da Taça de Portugal, vai poder receber público nas bancadas do Estádio Municipal de Aveiro.

O anúncio foi feito pela Federação Portuguesa de Futebol.

Em atualização

Leia abaixo o comunicado da FPF na íntegra:

"O Estádio Municipal de Aveiro, que vai receber o jogo entre Sporting CP e SC Braga referente à Supertaça Cândido de Oliveira 2021, terá 33 por cento da sua lotação preenchida por adeptos de ambos os clubes.

A decisão foi tomada pela Direção-Geral da Saúde em sintonia com o Governo e a Federação Portuguesa de Futebol.

Os lugares disponíveis no Estádio Municipal de Aveiro estão destinados apenas a adeptos dos dois clubes que ganharam direito a disputar a Supertaça Cândido de Oliveira.

Os titulares de bilhetes válidos para o jogo terão que, para além das habituais condições de acesso e permanência em espetáculos desportivos desta natureza, cumprir os requisitos e recomendações emanados pela DGS para entrada no recinto desportivo, nomeadamente:

- Certificado Digital Covid-19 válido que comprove vacinação completa, ou

- Teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo, ou

- Teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo.

- Temperatura corporal inferior a 38 ºC, mediante controlo de temperatura no acesso ao recinto.

Além destas condições, é obrigatório o uso permanente da máscara de proteção e a manutenção do distanciamento físico.

O processo de venda de bilhetes será da exclusiva responsabilidade de Sporting CP e SC Braga, cabendo-lhes definir os critérios para a sua aquisição.

Os dois clubes acordaram realizar a venda de ingressos para o jogo a partir do dia 29 de julho.

A FPF vai disponibilizar um serviço de testagem (testes antigénio) aos detentores de bilhetes para o encontro. Em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa, a operação decorrerá nos dias 30 e 31 de julho nos estádios José Alvalade e Municipal de Braga. O custo associado a este teste, comparticipado pela FPF, é de 10 euros.

Para facilitar o acesso ao Estádio Municipal de Aveiro e evitar atrasos e longas filas no dia do jogo, todos os portadores de bilhete devem estar munidos de uma pulseira especifica do evento.

Essa pulseira, fundamental para agilizar a entrada no recinto desportivo, pode ser recolhida pelos adeptos mediante a confirmação do cumprimento da situação sanitária válida, nos seguintes locais:

- no Estádio José Alvalade e Municipal de Braga, nos dias 29, 30 e 31 de julho, aquando da compra do bilhete e/ou da realização do teste antigénio

- no dia do jogo, no Estádio Municipal de Aveiro, em pontos disponíveis nas zonas de parqueamento dedicadas aos adeptos do dois clubes.

O Sporting CP-SC Braga está marcado para o dia 31 de julho às 20h45."