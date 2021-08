Pochettino diz que Messi "é uma possibilidade" para o Paris Saint-Germain

O treinador do Paris Saint-Germain, Maurício Pochettino, admitiu esta sexta-feira o interesse na contratação do compatriota Lionel Messi e revelou que o futebolista argentino "é uma possibilidade" para o clube parisiense, após ter terminado contrato com o FC Barcelona.

"Estas são oportunidades que podem surgir diante dos clubes ou não. O clube está a trabalhar e, se houver algum tipo de informação, iremos comunicá-la. Estamos a analisar todas as possibilidades e essa [Messi] é uma delas", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Ainda assim, Pochettino assegurou que a atenção imediata do PSG está virada para a estreia na Liga francesa, com o Troyes, no sábado.

"Estamos concentrados no início da temporada e, em paralelo, o clube trabalha fortemente no mercado de forma a melhorar a equipa. Sabemos o que passou com o jogador ontem [quinta-feira], mas pensamos apenas no Troyes, em começar bem a temporada e fazer um bom jogo", disse o técnico.

Por outro lado, não poderia ser mais perentório e sucinto quando questionado se a eventual chegada de Messi a Paris implicaria a saída de Kylian Mbappé: "Não".

Após 20 anos de ligação ao FC Barcelona, ao qual chegou com 13 anos, Lionel Messi não renovou contrato com os catalães e é um jogador livre, sendo que o PSG é um dos clubes apontados à contratação do internacional argentino, tal como Manchester City e Chelsea.

De resto, na quarta-feira, ou seja, um dia antes de o FC Barcelona anunciar que não iria renovar com Messi, o brasileiro Neymar, ex-jogador dos catalães e que atualmente representa o PSG, publicou uma foto nas redes sociais, na qual surgia ao lado do 'astro' argentino e de outros três jogadores do emblema parisiense, os também argentinos Angel Di María e Mauro Icardi, e o italiano Marco Verratti.

Na quinta-feira, o FC Barcelona anunciou que não iria renovar o contrato com Lionel Messi, que tinha terminado no final de junho, justificando a decisão com "obstáculos económicos e estruturais", mais concretamente regras financeiras impostas pela Liga espanhola (LaLiga) aos clubes.

Com esta separação, Lionel Messi, seis vezes vencedor da Bola de Ouro, pode mudar pela primeira vez de clube, aos 34 anos, e depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.

Messi, que chegou ao 'Barça' quando tinha 13 anos, estreou-se pela equipa principal em 2004/05 e, em 17 épocas, arrebatou 34 títulos, entre os quais 10 ligas espanholas e quatro ligas dos campeões, além de ter sido eleito por seis vezes 'Bola de Ouro' (melhor jogador do mundo) e ter conquistado por seis vezes a 'Bota de Ouro' (melhor marcador dos campeonatos europeus).