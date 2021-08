Comité Europeu anula Taça Continental de hóquei em patins por falta de organizadores

A Taça Continental de hóquei em patins, com o campeão europeu Sporting, o FC Porto, os espanhóis do Lérida e os italianos do Sarzana, foi anulada por falta de candidatos à organização.

A informação foi avançada este sábado pelo Comité Europeu de Hóquei em patins, assinalando a inexistência de candidatos à "final four", prevista para 18 e 19 de setembro, sem que nenhuma "candidatura se apresentasse a concurso".

"Este comité deliberou anular a prova para o ano de 2021", indicou o organismo do hóquei em patins europeu, justificando a ausência de candidaturas e quando o limite para as mesmas estava previsto até 31 de julho.

Desde 2017, a competição passou a disputar-se no formato de meias-finais e, em 2020/21, voltava a opor o campeão europeu Sporting ao finalista vencido da antiga Taça CERS, atual WS Europa, os italianos do Sarzana, e o FC Porto, vice-campeão europeu, aos vencedores do segundo troféu, o Lérida.

O FC Porto conquistou o troféu, ainda designado Supertaça, em 1986, enquanto o Benfica triunfou já sob a designação de Taça Continental, em 2016, 2013 e 2011.