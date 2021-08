Adeptos do PSG formam filas para comprar camisola de Messi 

O internacional argentino Lionel Messi foi apresentado esta quarta-feira como o novo reforço do Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, em Paris, onde foi recebido por uma multidão junto ao estádio.

Depois da apresentação, os adeptos formaram filas para tentar comprar a camisola 30 do internacional argentino, como conta o correspondente da SIC, em Paris, Guilherme Monteiro.

O craque argentino assinou pelo PSG depois de 21 anos ao serviço do Barcelona.

Lionel Messi vai jogar com a camisola 30, um número habitualmente usado pelos guarda-redes em França, mas uma autorização especial da Liga Francesa vai permitir a utilização do 30. Um número simbólico para Messi pois foi com o qual se estreou no Barcelona.

O contrato com o PSG é válido por duas épocas com mais uma de opção. Messi vai receber cerca de 35 milhões de euros por ano.