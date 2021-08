Messi surpreendido com a euforia com que foi recebido em Paris

Lionel Messi foi apresentado esta quarta-feira no Paris Saint-German. O craque argentino confessou que gostava de voltar a ganhar a Liga dos Campeões e considera que está no clube ideal para o conseguir.

O craque argentino assinou pelo PSG depois de 21 anos ao serviço do Barcelona.

Além de Messi, o clube reforçou-se com o espanhol Sérgio Ramos e com o guardião italiano eleito o melhor jogador do europeu, Donnarumma. Os três estavam em final de contrato e juntam-se a Neymar, Mbappé e ao português Danilo.

Lionel Messi vai jogar com a camisola 30, um número habitualmente usado pelos guarda-redes em França, mas uma autorização especial da Liga Francesa vai permitir a utilização do 30. Um número simbólico para Messi pois foi com o qual se estreou no Barcelona.

O contrato com o PSG é válido por duas épocas com mais uma de opção. Messi vai receber cerca de 35 milhões de euros por ano.

