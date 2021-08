Messi chega a Paris em clima de festa proporcionado pelos adeptos

O futebolista argentino Lionel Messi vai ser apresentado como jogador do Paris Saint-Germain na quarta-feira de manhã, no auditório do Parque dos Príncipes, anunciou o clube da capital francesa.

Messi chegou esta terça-feira a Paris para assinar contrato, dois dias depois de se ter despedido do FC Barcelona, o seu clube de sempre e ao serviço do qual conheceu os maiores sucessos desportivos.

O internacional argentino chegou ao início da tarde ao aeroporto Le Bourget, perto de Paris, e foi aclamado por centenas de adeptos do PSG.