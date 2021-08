O Benfica recebe o PSV Eindhoven em 18 de agosto e visita os holandeses em 24 do mesmo mês, na primeira e segunda mão dos 'play-off' da Liga dos Campeões de futebol, respetivamente, informou esta quarta-feira UEFA.

Ambos os jogos estão agendados para as 20:00 (horas de Lisboa), nuns 'play-off' que irão apurar seis equipas para a fase de grupos da 'Champions', com o Benfica a ter o primeiro jogo numa quarta-feira, no Estádio da Luz, e a segunda mão na terça-feira seguinte, em Eindhoven.

Para chegar aos 'play-off', os 'encarnados' eliminaram na terceira pré-eliminatória os russos do Spartak Moscovo, treinados pelo português Rui Vitória, que venceram fora e em casa por 2-0, enquanto o PSV afastou os dinamarqueses do Midtjylland, com triunfos por 3-0 em casa e 1-0 fora.