Prós e contras do cartão do adepto

O início da nova época ficou marcado pelo regresso dos públicos aos estádios e, ao mesmo tempo, pela entrada em vigor do cartão do adepto. Este mecanismo passa a ser obrigatório para os adeptos assistirem aos jogos na zona das claques.

As críticas ao cartão do adepto são quase unânimes e vão além das preferências clubística. Também entre os especialistas, há quem concorde com o princípio e quem critique a aplicação desta nova lei.

Marta Jeins, advogada e presidente da associação de defesa do adepto, considera que o esta lei é “altamente limitativa”.

“Estamos perante uma lei que é altamente limitativa, que cria uma ferramenta administrativa – que é o cartão – para eu poder aceder uma zona onde posso ou deveria poder, em ambiente desportivo, desfrutar das mais fundamentais liberdades que são previstas na Constituição da República Portuguesa, que é a mãe de todas as leis”, diz em entrevista à Edição da Noite.

A advogada deixa o exemplo de uma criança com menos de 16 anos que queira levar uma cartolina de apoio à sua equipa ou a um jogador. Por ter um objeto fora dos parâmetros permitidos não poderá entrar nas zonas gerais, mas também não poderá ir para as claques porque, tendo menos de 16 anos, não poderá ter o cartão do adepto.

Por outro lado, Pedro Henriques, advogado de direito desportivo, concorda com o princípio do mecanismo, mas admite que há questões a resolver.

“Por princípio, sou a favor de todas as medidas que são adotadas que pretendam trazer ao desporto e ao futebol em particular segurança, medidas contra o racismo e a xenofobia. Na parte em que este cartão visa alcançar esses objetivos, eu sou a favor. No entanto, como é óbvio, não deixo de compreender e aceitar algumas das críticas manifestadas. Obviamente não é um instrumento perfeito, é um instrumento que pode ter na sua base princípios e ideias que se pretendam atingir que são de louvar”, afirma.

Para Pedro Henriques, é preciso dar o “benefício da dúvida” à medida e assumir que esta época vai ser uma boa oportunidade para testar este novo mecanismo e aprimorar algumas das questões.