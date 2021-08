Portimonense recusa proposta da Udinese. Beto força saída e pede para não jogar

O Portimonense recusou uma proposta da Udinese por Beto.

Os representantes do avançado estão em Portimão e trouxeram uma proposta do clube italiano. No entanto, a SAD do Portimonense achou que o valor seria muito baixo.

O Mercado Aberto sabe que Beto teve conhecimento da proposta da Udinese e não gostou que a equipa do Portimonense a tivesse recusado.

PAULO NOVAIS

O ponta de lança, de 23 anos, chegou mesmo a pedir para falar com a direção e o treinador Paulo Sérgio para dizer que queria ficar de fora no próximo jogo, frente ao Paços de Ferreira, face à decisão tomada.

O Mercado Aberto sabe que a postura do avançado não caiu bem na direção da SAD do Portimonense.

Recorde-se que Paulo Sérgio disse no final do encontro frente ao Tondela, que o Portimonense venceu por 3-0 no terreno do adversário direto, que não queria perder Beto, mas que o mercado ainda está aberto, deixando a dúvida sobre uma possível saída do jogador.