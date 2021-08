Mundial 2022. Fernando Santos anuncia primeira convocatória depois do UEFA Euro 2020

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, anuncia na quinta-feira a primeira convocatória após o UEFA Euro2020, para os embates com República da Irlanda e Azerbaijão, ambos do Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.

Dois meses após a eliminação nos oitavos de final do Europeu, diante da Bélgica, Portugal vai retomar o apuramento para o Mundial do próximo ano, com uma receção aos irlandeses em 1 de setembro, no Estádio Algarve, e uma visita aos azeris, seis dias depois, em Baku.

A seguir, a equipa das quinas vai regressar à Hungria, onde passou grande parte do último UEFA Euro2020, para disputar um particular com o Qatar, em Debrecen, em 4 de setembro. A seleção anfitriã do Mundial2022 foi inserida no grupo de qualificação de Portugal, com o intuito de preparar a participação na fase final da competição.

Na quinta-feira, a partir das 12:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Fernando Santos vai revelar os nomes dos atletas chamados para este triplo confronto, numa lista que deverá contar com 25 ou 26 nomes, como vem sendo habitual.

► As opções de Fernando Santos

O selecionador não deverá mexer muito nas opções que levou ao último Europeu, sendo já certas duas baixas, ambas por lesão: Renato Sanches lesionou-se num joelho e foi recentemente operado, enquanto João Félix também passou por uma cirurgia logo após a prova continental e continua a recuperar da intervenção ao tornozelo direito.

De regresso às opções deverá estar João Cancelo, que chegou a estar no lote de convocados para o Euro2020, mas viu o azar bater-lhe à porta em vésperas da estreia de Portugal. O lateral do Manchester City esteve infetado com o novo coronavírus e acabou por ser rendido por Diogo Dalot.

Face ao arranque pouco fugaz de William Carvalho, no Bétis, e Sérgio Oliveira, no FC Porto, uma das novidades poderá prender-se com a chamada do médio João Mário, que não entra nas contas da seleção há quase dois anos, mas que tem estado em destaque nos primeiros tempos ao serviço do Benfica.

Já o luso-brasileiro Matheus Nunes também ambiciona por uma oportunidade, tendo em conta que tem passaporte português e tem sido um dos principais motores do meio-campo do Sporting, curiosamente assumindo o lugar que pertencia a João Mário na temporada passada.

Embora sujeito a surpresas, o grupo nacional para os próximos embates deverá incluir os três guarda-redes que estiveram no Euro2020, Rui Patrício, Anthony Lopes e Rui Silva, enquanto na defesa é possível que seja chamado um quarto central para se juntar a Pepe, Rúben Dias e José Fonte, sendo que Domingos Duarte parece ser o mais forte candidato.

Rúben Neves, Danilo, Palhinha, João Moutinho e Bruno Fernandes são nomes quase certos nas opções para o meio-campo, da mesma forma que Cristiano Ronaldo, André Silva, Diogo Jota, Bernardo Silva, Pedro Gonçalves e Rafa vão ocupar a maioria das vagas reservadas para o ataque, para as quais também poderão entrar Gonçalo Guedes, Paulinho ou Bruma.

No arranque da qualificação, Portugal venceu o Azerbaijão (1-0) e o Luxemburgo (3-1), e empatou na Sérvia (2-2), ocupando a liderança do Grupo A, juntamente com os sérvios, ambos com sete pontos. Os luxemburgueses estão no terceiro posto, com três pontos, à frente de República da Irlanda e Azerbaijão, que ainda não pontuaram.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar o play-off de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para o play-off.

Destas 12 equipas presentes no play-off, que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

