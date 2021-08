Cristiano Ronaldo lesiona-se no treino da Juventus 

O arranque da nova temporada não está a correr bem para Cristiano Ronaldo, que começou como suplente no primeiro jogo da Juventus, que terminou em empate frente à Udinese, e agora lesionou-se.

Esta quarta-feira, o internacional português saiu mais cedo do treino.

Cristiano Ronaldo terá chocado com o companheiro de equipa, Alex Sandro, e acabou a sessão de trabalho antes do previsto, alegadamente decido a uma lesão no braço direito.

O português será avaliado nas próximas horas para se perceber a gravidade da lesão e se poderá ser opção para o encontro do próximo sábado, frente ao Empoli, a contar para a segunda jornada da liga italiana.