Clubes espanhóis recusam ceder jogadores às seleções sul-americanas

Os clubes de futebol espanhóis acordaram esta quinta-feira em impedir a deslocação de jogadores para os embates de qualificação sul-americana para o Mundial 2022, de setembro e outubro, por desacordo com as datas destes jogos.

"Foi acordado pelos clubes comunicarem aos seus jogadores convocados pelas seleções da CONMEBOL a impossibilidade de se deslocarem com as respetivas equipas, enquanto se aguarda o esclarecimento da situação atual e do problema", referem em comunicado os clubes de La Liga.

Esta posição surge após as ligas profissionais de futebol terem também lamentado a extensão pela FIFA das janelas para jogos internacionais de setembro e outubro na América do Sul, dedicadas às eliminatórias para o Mundial 2022, a disputar no Qatar, por considerarem incompatíveis com o calendário dos clubes.

A pandemia de covid-19 e as restrições sanitárias, como a imposição de um período de quarentena, causaram, em março, o adiamento de dois dias da qualificação na América do Sul para o campeonato do mundo, recentemente remarcada pela FIFA para decorrer durante a janela para os jogos internacionais de setembro e outubro.

Esses períodos dedicados às seleções serão, assim, ampliados em dois dias, com três partidas no programa em vez de duas, o que não agrada aos clubes, que temem longas ausências dos seus principais jogadores sul-americanos.

As duas próximas janelas de qualificação sul-americana para o Mundial 2022 decorrem de 2 a 10 de setembro e de 7 a 12 de outubro, alargando em vários dias a ausência dos jogadores cedidos às seleções pelos clubes.

Esta posição dos clubes espanhóis atinge, para já, 25 jogadores de 13 clubes, sem que ainda sejam conhecidos os convocados das seleções do Equador e da Venezuela.