Rúben Dias vence troféu de melhor defesa da época 2020/21 da Liga dos Campeões

O internacional português do Manchester City Rúben Dias conquistou esta quinta-feira o prémio de melhor defesa da última Liga dos Campeões, superando o espanhol César Azpilicueta e o alemão Antonio Rudiger, ambos dos ingleses do Chelsea.

O defesa central, de 24 anos, que se sagrou campeão inglês ao serviço do Manchester City, já tinha sido também distinguido com o prémio de jogador do ano da Premier League. Apesar de não ter estado presente na gala, em Istambul, Turquia, mostrou-se "muito feliz" por receber o galardão.

"Peço desculpa por não estar presente hoje [quinta-feira], devido às restrições [da pandemia de covid-19]. Estou muito feliz por receber este prémio de melhor defesa da época e quero dividir com todos os que estiveram envolvidos. Quero agradecer a todos eles. Estou ansioso pela próxima temporada", disse o central luso, através de um vídeo divulgado durante a cerimónia.

