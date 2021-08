"Fica a tristeza porque foi embora": adeptos da Juventus dizem adeus a Ronaldo 

Os adeptos da Juventus viveram com intensidade as últimas horas de Cristiano Ronaldo no clube de Turim.

A notícia chegou quando o treinador Massimiliano Allegri confirmou a saída do avançado português.

No estádio, as referências a Ronaldo resistem. Na loja, ainda há camisolas com o nome e o número do astro, mas por pouco tempo.

Aos 36 anos, CR7 vai regressar a Inglaterra e ao Manchester United, clube que representou entre 2003 e 2009, no qual marcou marcou 118 golos em 292 jogos, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, três campeonatos, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça.