Liga dos Campeões. Koeman inclui Benfica entre os candidatos ao triunfo no Grupo E

O treinador do FC Barcelona, o holandês Ronald Koeman, incluiu esta sexta-feira o Benfica entre os candidatos à vitória no grupo F da Liga dos Campeões de futebol, juntamente com o emblema espanhol e o Bayern Munique.

"O Bayern Munique é uma equipa que tem de aspirar a ganhar a Liga dos Campeões. Tem uma grande equipa e grandes jogadores. É uma equipa experiente e, seguramente, vai ser uma luta connosco, o Benfica e o Bayern para nos classificarmos como primeiros do grupo", afirmou o técnico, que comandou os encarnados em 2005/06.

O grupo F da Champions conta ainda com os ucranianos do Dínamo Kiev, perfazendo um agrupamento "forte", de acordo com o treinador holandês.

"Para mim, o sorteio da Champions, foi um bom sorteio. É um grupo forte. Também há outros grupos fortes. No nosso estamos a falar de equipas grandes, sobretudo como é o Bayern Munique, mas também o Benfica. São dois clubes com muito nome e muita história", frisou Koeman, citado pelo clube catalão.

O holandês considerou a formação comandada por Jorge Jesus como um conjunto "forte e agressivo", tendo em conta os embates do Benfica com o PSV Eindhoven, dos play-offs.

"O bonito deste sorteio é que é um clube em que trabalhei como treinador durante um ano. É um grande clube. Historicamente é um dos mais conhecidos, e dos mais fortes, é um prazer competir com eles", rematou.

Veja também: