Mundial 2022. Portugal inicia preparação para dupla jornada de apuramento

Portugal concentra-se hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, para iniciar a preparação com vista à dupla jornada do Grupo A da fase de qualificação para o Mundial2022, frente a República da Irlanda e Azerbaijão.

O campeão da Europa em 2016 volta a reunir-se, após o afastamento precoce no Euro 2020, diante da Bélgica, nos oitavos de final, sob as ordens do selecionador luso, Fernando Santos, que chamou 25 atletas, nos quais se destacam os estreantes Otávio e Diogo Costa, ambos do FC Porto, e Gonçalo Inácio, do Sporting.

Para o primeiro dia está agendado um treino com início às 17:30, no principal relvado da Cidade do Futebol, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, e que será antecedido de conferência de imprensa com um jogador a designar, às 17:00.

Fernando Santos deverá ter à disposição todos os jogadores convocados, incluíndo Nélson Semedo, que no domingo foi chamado para substituir o também lateral direito Ricardo Pereira, dado como indisponível depois de ter saído lesionado no jogo do Leicester frente ao Norwich, no sábado, para a Liga ingelsa.

A seleção portuguesa recebe a República da Irlanda na quarta-feira, no Estádio Algarve, e seis dias depois joga com o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio, vai defrontar o Qatar, num particular agendado para sábado, em Debrecen, na Hungria.

No arranque da qualificação, Portugal venceu o Azerbaijão (1-0) e o Luxemburgo (3-1), e empatou na Sérvia (2-2), ocupando a liderança do grupo A, juntamente com os sérvios, ambos com sete pontos. Os luxemburgueses estão no terceiro posto, com três pontos, à frente de República da Irlanda e Azerbaijão, que ainda não pontuaram.