O defesa-central Diogo Leite é o mais recente reforço do Sporting de Braga, por empréstimo do FC Porto, revelou esta terça-feira o clube minhoto da I Liga de futebol.

Diogo Leite, de 22 anos, contabiliza 72 internacionalizações e dois golos pelas seleções jovens portuguesas e alinhou em 27 jogos pelos 'dragões' na última época.

No final do empréstimo, o Sporting de Braga ficou com opção de compra sobre o jogador.