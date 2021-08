Mercado de transferências vai encerrar e espera-se dia agitado nos clubes

O mercado de transferências encerra à meia-noite. Esta terça-feira será o último dia para os clubes arrumarem as respetivas casas.

Depois de encerrada a janela de transferências, só em janeiro serão autorizadas novas inscrições, com exceção para os jogadores que estejam livres, ou seja sem contrato.

O Benfica já começou nas últimas horas com movimentações.Valentino Lázaro, que pode jogar como lateral ou extremo, chega por empréstimo do Inter de Milão, com opção de compra, mas não deve ser o único.

No Porto a atenção vira-se para quatro jogadores que são pretendidos no estrangeiro. São eles Luís Diaz, Sérgio Oliveira, Corona, e ainda Zaidu.

No Sporting, Nuno Mendes é alvo de cobiça mas salvo qualquer investida de ultima os leões vão segurar o lateral esquerdo, tal como João Palhinha e Pedro Gonçalves, que também têm mercado.

Em Espanha, nas últimas horas surgiram rumores sobre o interesse do Barcelona em João Félix, mas Edinson Cavani, do Manchester United, também é falado para reforçar os catalães.

Renato Sanches pode ser cedido pelo Lille ao Wolverhampton de Bruno Lage.