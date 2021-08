O PSV Eindhoven anunciou esta terça-feira a contratação por empréstimo de dois anos do avançado do Benfica Carlos Vinícius, com opção de compra, que, em declarações ao sítio do clube, disse querer ser "campeão" na Liga holandesa de futebol.

O Benfica também já confirmou a oficialização do empréstimo na sua página e com uma comunicação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o PSV Eindhoven para o empréstimo do jogador Carlos Vinícius até ao final da época desportiva 2022/23 por um montante de dois milhões quinhentos mil euros", pode ler-se na nota enviada à CMVM.

O Benfica informa ainda que o acordo inclui uma cláusula de opção de compra no montante de 10 milhões de euros, de exercício obrigatório no caso de concretização das condições contratuais previstas, referindo ainda que o clube holandês "terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador".

Ainda de acordo com os 'encarnados', "os encargos a suportar pela Benfica SAD com os serviços de intermediação relativos a este empréstimo ascendem a 237.500 euros e, caso a opção de compra seja exercida, a um valor adicional de 950.000 euros", ficando o clube com direito a receber 50% do valor de uma futura transferência de Carlos Vinícius.

"O Carlos é um avançado completo, que acrescenta força e altura à nossa linha de ataque. É um bom jogador, que tem estado no nosso radar durante muito tempo. Nos últimos dias surgiu uma oportunidade de o trazer para o PSV Eindhoven e nós agimos imediatamente", afirmou o diretor de futebol do emblema holandês, John de Jong.

Por seu lado, o avançado brasileiro, de 26 anos, disse chegar com uma missão clara: marcar golos e ser campeão.

"Estou muito feliz por estar aqui. A minha primeira impressão do clube é boa. No Brasil conhecemos o clube por causa dos compatriotas que aqui jogaram e jogam. Falei também com o André Ramalho e o Bruma. Sinto-me bem-vindo e ansioso", afirmou em declarações ao sítio oficial do clube na Internet.

Carlos Vinícius chegou a Portugal em 2017/18 para representar o Real Massamá, tendo apontado 20 golos nessa temporada na II Liga, valendo uma transferência para o Nápoles, que o cedeu ao Rio Ave e ao Mónaco.

Em 2019/20, assinou pelo Benfica, marcando 24 golos em 47 partidas, tendo sido cedido ao Tottenham na última temporada, no qual enfrentou a concorrência feroz de Harry Kane e apontou 10 golos em 22 jogos.

Agora, nos Países Baixos, Carlos Vinícius vai partilhar balneário com o internacional português Bruma ao serviço do clube que o Benfica eliminou no 'play-off' da Liga dos Campeões.