Reviravolta dramática dá vitória a Portugal com bis histórico de Cristiano Ronaldo

A seleção portuguesa venceu esta quarta-feira a Irlanda por 2-1, no Estádio Algarve, em jogo da fase de qualificação para o Mundial de futebol de 2022.

O defesa John Egan inaugurou o marcador ao minuto 45, nos instantes finais da primeira parte, mas um bis de Cristiano Ronaldo, aos 89 e 90+6 minutos, assegurou o triunfo português.

Um bis histórico para CR7, que se torna o jogador com mais golos ao serviço de uma seleção: 111, mais dois que o iraniano Ali Daei.

Com esta vitória, Portugal destaca-se na liderança do grupo, com 10 pontos, mais três do que a Sérvia, que hoje não jogou, enquanto o Luxemburgo, que hoje venceu 2-1 o Azerbaijão, é terceiro, com seis, seguindo-se a Irlanda e o Azerbaijão, sem qualquer ponto.