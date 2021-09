Fernando Santos fala em vitória “justíssima” e destaca “crença dos jogadores”

O selecionador nacional, Fernando Santos, considera que a vitória de Portugal sobre a República da Irlanda é justa e destacou a importância de Cristiano Ronaldo na equipa.

“Todos ficamos satisfeitos de ter um jogador que é o melhor marcador de sempre na Europa", afirma.

“Acreditaram sempre até ao fim que era possível vencer e dar a volta ao resultado. É uma vitória justíssima, Portugal foi melhor, teve várias oportunidades flagrantes de golo”, considera.

A seleção portuguesa venceu esta quarta-feira a Irlanda por 2-1, no Estádio Algarve, em jogo do grupo A da fase de qualificação para o Mundial de futebol de 2022. Cristiano Ronaldo isolou-se como melhor marcador mundial de golos por seleções, ao chegar aos 111 com um 'bis'.

Portugal volta a entrar em campo no sábado, para realizar um jogo particular frente ao Qatar (17:45), antes de defrontar, fora, o Azerbaijão, na terça-feira às 17:00, em mais um encontro de qualificação para o Campeonato do Mundo.