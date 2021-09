Confira os grupos da Taça da Liga

O Sporting, detentor do troféu, ficou esta quinta-feira integrado no grupo B da terceira fase da Taça da Liga de futebol, juntamente com Famalicão e Penafiel, ditou o sorteio realizado no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

Já o Sporting de Braga, finalista da última edição, ficou no grupo C, a par de Paços de Ferreira e Boavista, enquanto o Benfica foi sorteado para o A, no qual figuram também Vitória de Guimarães e Sporting da Covilhã, e o FC Porto no grupo D, com Santa Clara e Rio Ave.

A final-four da prova, que opõe os vencedores dos quatro grupos, no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, está agendada para finais de janeiro de 2022, com a primeira meia-final a ser disputada em 25 de janeiro, entre os vencedores dos grupos A e C, e a segunda no dia 26, entre os vencedores dos grupos B e D, estando a final marcada para 29 de janeiro.