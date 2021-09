Cristiano Ronaldo é o melhor marcador de sempre de seleções

Cristiano Ronaldo tornou-se, esta quarta-feira, no melhor marcador de sempre ao serviço de uma seleção, ao marcar os dois golos frente à República da Irlanda.

O jogador português tem agora 111 golos, mais dois do que o anterior recordista, o iraniano Ali Daei.

No UEFA Euro 2020, Cristiano Ronaldo tinha igualado Ali Daei. O avançado iraniano que jogou até 2007, liderava a lista dos melhores marcadores de seleções há mais de uma década com 109 golos.

E na primeira oportunidade, no primeiro jogo após o Europeu, o capitão de Portugal conseguiu isolar-se na liderança dos goleadores por seleções.

Com 2 golos que só apareceram no final de um jogo sofrido, diante da Républica da Irlanda, a contar para a fase de qualificação para o Mundial do próximo ano.

No Estádio Algarve, a seleção portuguesa perdia com os irlandeses a um minuto dos 90’, mas dois cabeceamentos certeiros de Cristiano Ronaldo deram a vitória à equipa comandada por Fernando Santos e o jogador português conseguiu mais um recorde na carreira.

► Veja mais: