Ronaldo: "Mal posso esperar por jogar no estádio de Old Trafford"

O internacional português Cristiano Ronaldo assinou um contrato de duas épocas com o Manchester United, com mais um ano de opção, revelou hoje o clube da Liga inglesa de futebol, ao qual o avançado vai regressar.

"Um sonho tornado realidade"

Cristino Ronaldo afirmou que o Manchester United sempre teve um lugar especial no seu coração e destacou as mensagens que recebeu desde sexta-feira, dia em que foi conhecida a transferência.

"Mal posso esperar por jogar no estádio de Old Trafford cheio e voltar a ver os adeptos outra vez. Estou ansioso por me juntar à equipa depois dos jogos internacionais e espero que tenhamos uma época de sucessos", disse o jogador, citado pelo Manchester United.

Numa publicação feita hoje no Instagram, Ronaldo diz que "é um sonho tornado realidade".

Já o treinador Ole Gunnar Solskjaer referiu que lhe faltam palavras para descrever Ronaldo, destacando as qualidades futebolísticas, mas também humanas.

"Ter o desejo e a capacidade de jogar ao mais alto nível por um período tão longo de tempo exige que seja uma pessoa especial. Não temos dúvidas que vai continuar a impressionar e a sua experiência vai ser vital para os jovens jogadores do plantel", salientou.

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, vai regressar a Inglaterra e ao Manchester United, no qual alinhou entre 2003 e 2009, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, três campeonatos, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça.

O português, que tinha chegado aos "red devils" proveniente do Sporting, rumou depois ao Real Madrid, clube no qual alinhou durante quase uma década, entre 2009 e 2018, alcançando quatro Champions, três Mundiais de Clubes, dois campeonatos, duas Taças do Rei, três Supertaças europeias e duas Supertaças de Espanha.

Seguiu-se a experiência na Juventus, desde 2018, tendo vencido dois campeonatos, uma Taça de Itália e duas Supertaças italianas.

No emblema de Old Trafford, ao serviço do qual Cristiano Ronaldo marcou 118 golos em 292 jogos, o avançado vai encontrar o internacional português Bruno Fernandes.

