Juventus chega a acordo com Manchester United para transferência de Ronaldo

A Juventus anunciou, em comunicado, que chegou a acordo com o Manchester United para a transferência do jogador português Cristiano Ronaldo.

"A Juventus comunica que chegou a acordo com o Manchester United para a transferência definitiva de Cristiano Ronaldo por uma verba de 15 milhões de euros, a pagar em cinco exercícios, que podem ser aumentados num montante não superior a oito milhões de euros, mediante o cumprimento de objetivos desportivos específicos", refere o clube italiano em comunicado.

Os italianos acrescentam ainda que a operação "gera um impacto económico negativo no exercício de 2020/21 de 14 milhões de euros".

A Juventus aproveitou também para se despedir do internacional português, lembrando o percurso de Cristiano Ronaldo no clube.

"Em 10 de julho de 2018, dois ícones do futebol europeu e mundial se juntaram - Cristiano Ronaldo tornou-se jogador da Juventus. Nesta sexta-feira, depois de três anos juntos, 133 jogos, 101 golos marcados e cinco troféus conquistados, esse capítulo chegou ao fim.... Os caminhos do CR7 e da Juventus se separam", salienta o clube italiano.

O avançado português regressa a Manchester 12 anos depois de ter saído para o Real Madrid.

O Manchester United também já confirmou a transferência do craque português através de um comunicado oficial, publicado no site do clube.

No Twitter, o clube inglês partilhou um vídeo com várias imagens de Ronaldo.

Cristiano Ronaldo deverá ser apresentado na próxima semana, depois dos compromissos com a seleção.

Ronaldo conquistou pela primeira vez a Liga dos Campeões com a camisola dos "red revils"

Cristiano Ronaldo representou o clube inglês entre 2003 e 2009 e marcou 118 golos em 292 jogos, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, três campeonatos, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça.

Foi na inauguração do novo estádio José Alvalade, quando o Sporting recebeu o Manchester United, que o treinador dos Red Devils ficou encantado com o talento de um menino de 18 anos. Alex Fergunson gostou tanto que poucos dias depois desse jogo decidiu contratar Cristiano Ronaldo.

Cerca de 15 milhões de euros foi quanto o Sporting recebeu pela transferência do jogador que foi apresentado no mesmo dia de Kleberson, um internacional brasileiro, campeão do mundo, que ofuscou a contratação do jovem CR7. Mas cedo se percebeu que tinha chegado a Manchester um verdadeiro craque da bola.

Em 2009 deixa os red devils. Esteve no Real Madrid e na Juventus, mas 12 anos depois vai voltar a Old Trafford.

Desta vez, Ronaldo não vai encontrar no banco o escocês Alex Ferguson, treinador que, segundo o próprio jogador luso, teve uma grande importância no início da sua carreira, mas sim Ole Gunnar Solskjaer, técnico norueguês de 48 anos que se mantém no cargo há dois anos e meio, apesar da falta de títulos.

O avançado vai encontrar os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot. Antigos colegas no Real Madrid, Ronaldo vai reencontrar o central francês Varane e terá à sua espera outras grandes figuras do futebol atual, como David de Gea, Paul Pogba, Marcus Rashford e Edinson Cavani.

Adeptos do Manchester United ansiosos por ver Cristiano Ronaldo

Em Old Trafford cresce a expetativa para saber quando é que o internacional português volta ao clube que representou entre 2003 e 2009.

