Selecionador nacional promete apostar num 11 diferente para o particular com o Qatar

A seleção nacional viaja esta sexta-feira para a Hungria, onde vai jogar um particular com o Qatar, país que vai organizar o mundial do próximo ano.

O duelo com o Qatar será o segundo de três jogos que a seleção nacional tem em apenas sete dias.

Cristiano Ronaldo foi dispensado e é o principal ausente na equipa de Fernando Santos.

O selecionador nacional promete apostar num onze diferente daquele que jogou na quarta-feira com a República da Irlanda.

O jogo está marcado para as 17:45 e terá arbitragem do húngaro Grego Bogar.