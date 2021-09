Mundial 2022. Portugal vence particular com Qatar

Portugal venceu o particular contra o Qatar por 1-3. Otávio, que se estreou como jogador da seleção nacional, foi o autor de um dos golos.

Não foi preciso esperar muito tempo para que Portugal abrisse o marcador. André Silva converte uma assistência de João Mário e faz o converte o primeiro. Otávio, achou que um golo de vantagem era pouco e, dois minutos depois, fez tornou ainda mais especial a sua estreia na seleção nacional.

O Qatar ficou a jogar com menos um aos 43 minutos, depois do guarda-redes Meshaal Barsham ter levado cartão vermelho. No entanto, conseguiu reduzir a diferença com um golo de Abdelkarim Hassan, já na segunda parte do jogo.

O terceiro golo chegou já perto dos 90 minutos e saiu diretamente dos pés de Bruno Fernandes, numa grande penalidade. Diogo Jota tinha sido derrubado por Tarek Salman, que viu o cartão amarelo.

O jogo Portugal-Qatar foi um particular de treino e não conta para a classificação do mundial. Neste jogo, Cristiano Ronaldo foi dispensado por Fernando Santos. A seleção portuguesa irá jogar, na próxima terça-feira, com o Azerbaijão.