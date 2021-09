Pepe e Palhinha recuperados para jogo frente ao Azerbaijão

A seleção portuguesa joga esta terça-feira com o Azerbaijão, em Baku, mais um jogo de apuramento para o mundial do Catarem 2022.

Fernando Santos não pode contar com o capitão Cristiano Ronaldo que vai cumprir castigo. Face à ausência de Ronaldo, André Silva é um forte candidato ao 11 para jogar ao lado de Diogo Jota na frente de ataque. Pepe e Palhinha já estão recuperados podem ser opção.

A seleção nacional está em igualdade pontual com a Sérvia no topo do grupo, por isso qualquer deslize pode complicar o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo.