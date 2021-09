A seleção nacional derrotou esta terça-feira o Azerbaijão, em Baku, por 3-0, em jogo do grupo A da fase de qualificação para o Mundial 2022 de futebol.

Bernardo Silva (26 minutos), André Silva (31') e Diogo Jota (75') fizeram os golos do triunfo português.

Portugal isolou-se, provisoriamente, na liderança do grupo, com mais três pontos do que a Sérvia, que se desloca ainda hoje à República da Irlanda.