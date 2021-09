Empresário nega férias de Vieira e Pinto da Costa na sua casa

Esta semana, a revista Sábado avançou que Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa passaram férias juntos na casa de Adriano Quintanilha. À SIC, o empresário de Felgueiras assumiu ser amigo ambos, mas negou que os dois tenham passado férias na sua casa.

Não faltam exemplos da relação menos próxima do agora ex-Presidente do Benfica e do líder do FC Porto, mas recentemente multiplicaram-se os episódios que mostraram mais proximidade entre os dois.

Há uns meses, Pinto da Costa gravou em pleno estádio da Luz parte de um episódio de uma série que acabou por passar no Porto Canal sobre os anos de presidência dos portistas e, em junho, os dois almoçaram juntos num restaurante na Mealhada.