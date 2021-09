Novo documentário sobre Michael Schumacher mostra imagens raras da vida do antigo piloto

Michael Schumacher vai regressar aos ecrãs através de um documentário, com o lançamento na plataforma de streaming Netflix agendado para a próxima quarta-feira, dia 15 de setembro.

Uma produção que conta com imagens raras da vida pessoal do antigo piloto e heptacampeão mundial de Fórmula 1.

A esposa, Corinna Schumacher, relata o dia a dia da família: “Vivemos juntos em casa. Fazemos terapia. Fazemos tudo o que podemos para deixar Michael melhor e para que ele se sinta confortável. Simplesmente para fazê-lo sentir parte da nossa família”.

"E não importa o que aconteça, farei tudo o que puder. Todos nós faremos. Estamos a tentar continuar a ser uma família, da forma que o Michael gostava. E continuamos também com as nossas vidas”, garante a esposa.

Sobre a vida privada, Corinna Schumacher afirma que “é muito importante que ele [Michael] possa continuar a desfrutar de sua vida privada tanto quanto possível.

"O Michael sempre nos protegeu e agora somos nós a protegê-lo. (...) Ele continua a mostrar-me todos os dias o quão forte é", afirma a esposa.

A realizadora do documentário, Vanessa Nocker, realça a importância que a esposa de Michael Schumacher teve na produção do documentário e diz mesmo que “ela queria um filme autêntico, para mostrar como Michael é, com todos os seus altos e baixos".

Michael Schumacher continua a sua reabilitação de uma lesão cerebral, sofrida num acidente numa estância de ski dos Alpes franceses, em dezembro de 2013.

Veja abaixo o trailer do documentário "Schumahcer":