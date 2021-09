Nuno Mendes em estreia no treino do PSG

O futebolista internacional português Nuno Mendes efetuou esta quinta-feira o primeiro treino como jogador do Paris Saint-Germain, momento que foi assinalado pelo clube francês com a publicação de fotografias e vídeos nas redes sociais.

O jogador, de 19 anos, marcou pela primeira vez presença no centro de treinos do PSG, em Saint-Germain-en-Laye, onde foi recebido pelo técnico argentino Mauricio Pochettino e participou na sessão de treino juntamente com o compatriota e colega de seleção Danilo e também a "estrela" Kylian Mbappé.

O argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar estiveram ausentes, por ainda estarem ao serviço das respetivas seleções.

Nuno Mendes foi contratado pelo PSG, numa transação que envolve o empréstimo por parte do Sporting por sete milhões de euros e uma opção de compra no final da temporada de 40 milhões de euros.

No negócio ficou também definida a cedência do espanhol Pablo Sarabia por uma temporada aos 'leões', com o clube francês a assumir o pagamento do salário do jogador.