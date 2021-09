Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto têm pela frente partidas difíceis, que podem complicar o acesso aos oitavos de final da competição.

Os encarnados jogam na terça-feira com o Dínamo de Kiev no grupo E, onde se destaca também a partida entre o Barcelona e o Bayern de Munique.

Na quarta-feira, os dragões são recebidos pelo Atlético de Madrid, no grupo B. No mesmo dia, por cá, o Sporting recebe o Ajax, numa partida a contar para o grupo C.

Todos os jogos começam às 20:00 horas.