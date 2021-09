Liga Conferência Europa: Roma, de Mourinho, e Tottenham, de Nuno, favoritos na primeira edição

A Roma, de José Mourinho, e o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, são os grandes candidatos ao triunfo na primeira edição da Liga Conferência Europa em futebol, cuja fase de grupos arranca na quinta-feira, já sem portugueses.

Embora o elenco ainda não esteja completo, pois caem nos 16 avos de final os terceiros classificados dos oito grupos da Liga Europa, não chegará, em princípio, nenhum clube que possa fazer sombra a italianos e ingleses.

Curiosamente, são dois clubes irmanados na seca de troféus, já que ambos não festejam uma conquista, em qualquer prova, há 14 anos, desde 2007/08.

Nessa temporada, os giallorossi arrebataram a sua nona Taça de Itália, ao baterem na final o Inter Milão por 2-1, enquanto os spurs ganharam pela quarta vez a Taça da Liga inglesa, com um 2-1, após prolongamento, ao vizinho Chelsea.

Desde aí, os dois clubes somaram sucessivas frustrações, sendo que os romanos foram semi-finalistas da Liga dos Campeões em 2017/18 e da Liga Europa na época passada, batidos pelos ingleses do Liverpool e do Manchester United, respetivamente.

Por seu lado, a formação londrina chegou à final da Champions em 2018/19 - sob o comando do argentino Mauricio Pochettino -, perdendo com os reds, que também tinham sido carrascos da Roma na final da Taça dos Campeões de 1983/84.

Os dois clubes estão ainda ligados por Mourinho, que chegou à Roma este ano depois de duas épocas - nenhuma completa, pois entrou em novembro de 2019 e saiu em abril de 2021 - no Tottenham, que conduziu à final da Taça da Liga inglesa em 2020/21.

Agora, chegou Nuno Espírito Santos, de 47 anos, que, depois de quatro épocas de sucesso no Wolverhampton, desde o Championship, vai tentar devolver o clube aos títulos, o mesmo objetivo que levou José Mourinho, de 58, à capital italiana.

Na fase de grupos, a Roma ficou no Grupo A, com os ucranianos do Zorya Luhansk, os búlgaros do CSKA Sófia e os noruegueses do Bodo/Glimt, enquanto o Tottenham está no Grupo G, com os franceses do Rennes, os holandeses do Vitesse e os eslovenos do Mura.

O objetivo de ambos é vencer os respetivos agrupamentos, já que os oito primeiros classificados seguem diretamente para os oitavos de final, enquanto os oito segundos defrontam os despromovidos da Liga Europa nos 16 avos de final.

Da Liga Europa, pode, naturalmente, cair qualquer clube, mas o mais provável é que não vá parar à Liga Conferência Europa qualquer truta, pois trata-se de terceiros classificados.

Ainda assim, a segunda competição da UEFA tem quatro grupos com mais de duas equipas de qualidade, nomeadamente o B (Mónaco, PSV Eindhoven e Real Sociedad), o D (Olympiacos, Eintracht Frankfurt e Fenerbahçe), o E (Lazio, Lokomotiv Moscovo, Marselha e Galatasaray) e o G (Bayer Leverkusen, Celtic e Betis).

Em qualquer dos cenários, Roma e Tottenham estarão sempre entre os principais favoritos a ganhar a prova, que não tem qualquer represente luso na fase de grupos, depois das eliminações no play-off de Paços de Ferreira e Santa Clara.

A formação pacense caiu precisamente face aos londrinos, ao perder por 3-0 em Inglaterra, depois de uma histórica vitória caseira por 1-0, enquanto os açorianos foram afastados pelos sérvios do Partizan (2-1 em casa e 0-2 fora).

Portugal ainda pode, no entanto, vir a retomar a participação na primeira edição na terceira prova da UEFA, no caso de o Sporting de Braga ser terceiro do Grupo F da Liga Europa, onde é favorito ao triunfo, face a Estrela Vermelha, Ludogorets e Midtjylland.

A fase de grupos da Liga Conferência Europa arranca na quinta-feira e termina a 9 de dezembro, com a realização da sexta jornada. Os primeiros de cada grupos seguem para os oitavos, os segundos para os 16 avos e os outros despedem-se.

