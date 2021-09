Benfica empata com o Dínamo de Kiev na Champions

O Benfica empatou a zero contra o Dínamo de Kiev em jogo a contar para a primeira jornada da Liga dos Campeões.

Rafa Silva saiu lesionado perto do fim do encontro.

A formação encarnada passou o encontro com a bola, mas, nos descontos, o esférico acertou duas vezes, na mesma jogada, nos ferros da baliza de Vlachodimos.

A equipa ucraniana ainda marcou aos 93 minutos, por Mykola Shaparenko, mas foi anulado pelo VAR, por fora de jogo.

Com este resultado, os encarnados ficam no segundo lugar do Grupo E da Liga dos Campeões, após o Bayern de Munique ter vencido o Barcelona na Catalunha, com tentos de Thomas Müller, aos 34 minutos, e do polaco Robert Lewandowski, aos 56 e 85.

A próxima jornada do Benfica será na Luz, contra o Barcelona, no dia 29 de setembro.