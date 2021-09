Rio Ave e Santa Clara protagonizam empate eletrizante na estreia na Taça da Liga

Rio Ave e Santa Clara empataram esta quarta-feira 2-2, no primeiro jogo do grupo D da Taça da Liga de futebol, em que os vila-condenses tiveram sinal mais, mas os açorianos desperdiçaram um penálti decisivo.

A equipa insular, da I Liga, esteve por duas vezes em vantagem, com tentos de Luiz Phellype, de grande penalidade (15 minutos), e Jean Patric (34), mas em ambas o Rio Ave, do segundo escalão, resgatou a igualdade, por Aziz (17) e Zé Manuel (59), tendo o guardião Léo Vieira segurado empate, aos 72, a defender uma grande penalidade apontada por Lincoln.

Com este resultado, num jogo em que o Santa Clara atuou desde os 67 minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão de Rafael Ramos, os dois conjuntos ficam em igualdade, com um ponto, num grupo do qual ainda faz parte o FC Porto, que folgou.

Veja aqui o resumo: