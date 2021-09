Champions: Atalanta vence Young Boys, Zenit consegue maior vitória de sempre

A Atalanta alcançou esta quarta-feira a primeira vitória na Liga dos Campeões de futebol, na receção ao Young Boys, da segunda jornada, enquanto o Zenit registou o maior triunfo da sua história na fase de grupos da prova milionária.

Depois de na ronda inaugural ter empatado 2-2 no terreno do Villarreal, a formação de Bérgamo impôs-se aos helvéticos, por 1-0, graças a um golo de Matteo Pessina, aos 68 minutos.

A formação comandada por Gian Piero Gasperini saltou, provisoriamente, para a liderança isolada do Grupo E, com quatro pontos, tendo ultrapassado o Young Boys, que na primeira jornada tinha vencido o Manchester United.

Já o Zenit, que se tinha estreado no Grupo H com uma derrota diante do Chelsea, bateu o Malmö por 4-0, naquele que foi o maior triunfo de sempre dos russos na fase de grupos da competição, a qual estão a disputar pela nona vez.

Claudinho, Daler Kuzyayev, Alex Sutormin e o ex-sportinguista Wendel assinaram os tentos da formação russa, que, assim, igualou Juventus e Chelsea, todos com três pontos, sendo que italianos e ingleses jogam em Turim, às 20:00. O Malmö, que teve um jogador expulso no decorrer da segunda parte, é o último colocado do grupo, sem qualquer ponto.

► Veja mais: