Mundial de Futsal: presidente da FPF saúda "heróis de Kaunas" e evoca "inolvidável aventura"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, classificou este domingo a conquista do título mundial de futsal de "inolvidável aventura" e saudou os "heróis de Kaunas", alargando a distinção aos que antes "trabalharam para a afirmação" da modalidade.

"Não há palavras para descrever a alegria pela conquista do primeiro título de campeão do mundo numa modalidade de pavilhão. Os heróis de Kaunas não são apenas os que estiveram em campo e aqueles que a seu lado os dirigiram e acompanharam durante esta inolvidável aventura, são também todos aqueles que trabalharam ao longo de muitos anos para a afirmação do futsal a nível internacional", refere a mensagem enviada por Fernando Gomes.