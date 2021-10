Ricardinho eleito o melhor jogador do campeonato mundial de futsal

O internacional português Ricardinho foi distinguido como o melhor jogador do Mundial de futsal de 2021, que Portugal conquistou este domingo pela primeira vez, ao vencer na final a Argentina, por 2-1, em Kaunas, na Lituânia.

O capitão português foi distinguido como o "MVP" (Jogador Mais Valioso) do Mundial, à frente do compatriota Pany Varela, autor dos dois golos de Portugal na final, enquanto Douglas Júnior, do Cazaquistão, ficou em terceiro.

Ricardinho, de 36 anos, foi igualmente considerado o melhor nos Europeus de 2007 e 2018, e na carreira foi distinguido seis vezes como o melhor jogador de futsal do mundo, em 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

O melhor marcador do Mundial de 2021 foi o brasileiro Ferrão, como nove golos, seguido de Pany Varela, segundo artilheiro da prova, com oito.

Nos restantes prémios, a seleção cazaque, que Portugal afastou nas meias-finais (2-2 após prolongamento e 4-3 no desempate por grandes penalidades), recebeu o prémio de 'fair-play', e Sarmiento, da Argentina, foi eleito o melhor guarda-redes.

