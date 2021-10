Pedro Proença felicita os "incríveis heróis" campeões do mundo de futsal

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, felicitou este domingo os "incríveis heróis" da seleção de futsal pela conquista do inédito título mundial, alcançado na Lituânia.

A equipa das quinas sagrou-se este domingo pela primeira vez campeã mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina, que detinha o título, na final disputada em Kaunas.

"Depois do campeonato da Europa, o campeonato do mundo. O país enche-se de orgulho com esta inédita e incrível conquista do talento português no futsal", completou Pedro Proença.