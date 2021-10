Daniel Ramos está de saída o comando técnico do Santa Clara para assinar pelo Al-Faisaly da Arábia Saudita.

O treinador vai reunir com a nova direção do clube açoriano para acertar a rescisão do contrato. O técnico de 50 anos vai assinar um contrato de uma época e meia com a equipa da Arábia Saudita. Daniel Ramos já se despediu do grupo de trabalho no treino desta terça-feira. Deixa o Santa Clara, à 8ª jornada, na 15ª posição com apenas seis pontos.