Pany Varela, um dos novos campeões do mundo de futsal, esteve no Primeiro Jornal da SIC. O herói português que marcou os 2 golos na final contra a Argentina diz que quer ganhar muitos mais títulos para Portugal.

Portugal é campeão do mundo de futsal, um título inédito que provou que o sonho não tem fim. Pany Varela foi o segundo melhor jogador do mundial. Só atrás do capitão Ricardinho.

"Voltámos a tocar no céu como o meu capitão disse", disse, no Primeiro Jornal da SIC.

Aos 32 anos, Pany é campeão do mundo e da Europa. A estes títulos junta três Ligas dos Campeões ao serviço de Benfica e Sporting.

Uma carreira banhada a ouro do jogador nascido no Tarrafal e criado num bairro em Vialonga.