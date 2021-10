Campeões do mundo de futsal condecorados em Belém

A comitiva portuguesa campeã mundial de futsal foi recebida esta segunda-feira pelo Presidente da República no Palácio de Belém. Marcelo Rebelo de Sousa felicitou a conquista da seleção nacional de futsal, que se sagrou campeã do mundo no domingo, ao derrotar a Argentina, anterior campeã do mundo, por 2-1.

Na cerimónia que atribuiu as Insígnias Comendador da Ordem Infante D. Henrique a jogadores e equipa técnica. o chefe de Estado não poupou elogios à seleção portuguesa pelas conquistas do Europeu e, agora, do Mundial.

"Éramos os melhores da Europa e faltava sermos os melhores do mundo", afirmou o Presidente da República, acrescentando que estas conquistas são "motivadoras para as nossas crianças e jovens".

Marcelo Rebelo de Sousa fez ainda alusão a Ricardinho, capitão da seleção portuguesa, que foi eleito o melhor jogador do torneio.

"Nós escrevemos com letras douradas o nome de Portugal"

Ricardinho mostrou-se orgulhoso pelos feitos, tanto no campeonato europeu como no Mundial. O discurso do jogador foi direcionado principalmente aos colegas de equipa.

"Só quero dizer que se sintam orgulhosamente portugueses, porque vocês conquistaram o mundo. Vão ser o exemplo e são o exemplo para milhares de crianças", disse o internacional português.

Presidente da FPF elogia o trabalho de equipa

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, congratulou o trabalho da equipa, que foi capaz de adotar uma mentalidade vencedora, e falou num feito de enorme dimensão.

Fernando Gomes felicitou ainda o selecionador Jorge Braz e o capitão Ricardinho.

"Um grupo que foi capaz de esquecer o "eu" e valorizar sempre o "nós"", referiu o presidente da FPF.

Um título mundial inédito que ficará para a história do desporto português.

