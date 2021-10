Rui Costa quer um Benfica transparente e vencedor

Rui Costa tem um princípio do qual garante - não vai abrir mão - quer que o Benfica seja sempre dos sócios. o candidato diz que se for eleito vai apostar no digital para gerar mais receitas, quer internacionalizar a marca do Benfica e expandir as escolinhas.

Na gestão das finanças, repete - vai continuar Domingos Soares de Oliveira, até porque os resultados deste ano são, para Rui Costa, o resultado de um bom trabalho.

Rui Costa rejeita a ideia de ser uma extensão de Luís Filipe Vieira, ao antigo presidente reconhece o mérito do que fez de bom pelo clube, mas diz que ainda há muito que melhorar.

Ganhar é palavra de ordem para o candidato, dentro e fora de campo, este sábado tem jogo decisivo pela presidência do Benfica.

