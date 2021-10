"A derrota de Rui Costa seria muitíssimo mais surpreendente que o resultado eleitoral em Lisboa"

É já este sábado que o Benfica vai a votos para eleger o próximo presidente do clube e os sócios vão escolher entre Rui Costa e Francisco Benitez, num momento eleitoral analisado pelos comentadores da SIC, David Borges e Pedro Fatela.

Lembrando que o último debate eleitoral no Benfica se deu no ano de 2000, David Borges considera que "é uma boa notícia que Rui Costa tenha aberto esta porta democrática".

Os resultados de amanhã, para Pedro Fatela, podem ser influenciados pelo bom momento desportivo do Benfica.

"A partir do momento em que a época do Benfica começou muito bem, e particularmente a entrada na Liga dos Campeões, que era um momento-chave para o clube, a partir daí, Rui Costa ficou na 'pole position', isto coloca Rui Costa numa posição excelente para amanhã vencer ."

David Borges concorda com esta ideia.

"Quando um clube está em maré alta em eleições, é óbvio que o líder ganha, naturalmente, as eleições."

Para Pedro Fatela, amanhã, surgirão duas questões: a "afluência e a diferença que vai existir".

David Borges concorda com a improbabilidade de uma derrota eleitoral do atual líder encarnado.

" A derrota de Rui Costa seria um resultado muitíssimo mais surpreendente que o resultado eleitoral aqui em Lisboa. Se a percentagem de Rui Costa for inferior a 70% será um resultado tão surpreendente como o resultado eleitoral em Lisboa", sendo que, porém, na sua opinião, "haverá uma franja de pessoas que irá votar contra Rui Costa pois considera que é a continuidade de Luís Filipe Vieira" .

O comentador Pedro Fatela considera que "Luís Filipe Vieira deixa um legado enorme" no clube lisboeta.

"O projeto de Rui Costa é o projeto da continuidade. Basta olhar para as listas que vão amanhã a eleições e 70% da lista de Rui Costa é exatamente igual à lista de Luís Filipe Vieira de há menos de um ano atrás, ou seja, os mesmos projetos, as mesmas ideias e as mesmas pessoas estão a acompanhar Rui Costa", refere.