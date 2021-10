Amnistia Internacional quer reunião com a Premier League devido à compra do Newcastle

A Amnistia Internacional (AI) solicitou uma reunião com os responsáveis da Liga inglesa de futebol, devido à compra do Newcastle por um fundo saudita, alegadamente ligado ao Governo desse país, anunciou esta quarta-feira a organização defensora dos direitos humanos.

Numa carta enviada à Premier League, o responsável máximo da AI no Reino Unido defendeu a necessidade de introduzir novas regras na aquisição das equipas que disputam a competição, já que a compra do Newcastle "foi efetuadas por pessoas que cometeram crimes contra os direitos humanos".

"O futebol é um desporto global, que precisa de atualizar as suas regras para evitar que os envolvidos em violações dos direitos humanos consigam introduzir-se nesse desporto. A forma como a Premier League possibilitou o acordo do Newcastle é um ataque à integridade do futebol inglês", escreveu Sacha Deshmukh.