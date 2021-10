Regresso ao passado com dérbi no Restelo

Equipa do Restelo joga no quarto escalão do futebol português e tem o objetivo de regressar à primeira divisão. Os "azuis" recomeçaram o futebol sénior nos distritais após o conflito com a SAD e subiram três vezes de divisão nos últimos três anos.

Os jogadores do Belenenses admitem que o Sporting está num outro patamar mas querem surpreender os leões no jogo desta sexta-feira (20h45) no Restelo.

