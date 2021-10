Rúben Amorim. “Jogo com Belenenses é especial, tenho muitas memórias do Estádio do Restelo”

O Sporting defronta esta quinta-feira o Clube Futebol Os Belenenses para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

“É especial porque tenho muitas memórias do clube, do Estádio do Restelo”, assume Rúben Amorim.

O treinador do Sporting também diz que “é um clube com nome e com adeptos e que portanto tem tudo para crescer.”

O encontro entre o Sporting, da I Liga, e o Clube Futebol Os Belenenses, do Campeonato de Portugal, disputa-se na sexta-feira, a partir das 20:45, no Estádio do Restelo.

► Veja mais: