Pedri renova com Barcelona e fica com cláusula de rescisão de mil milhões de euros

O futebolista internacional espanhol Pedri chegou a acordo para renovar contrato com o Barcelona até 30 de junho de 2026 e terá uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros, informou esta quinta-feira o clube espanhol.

"A cerimónia de assinatura do contrato que ligará o jogador no que resta da temporada e nos próximos quatro anos, está marcada para sexta-feira", adiantou ainda o Barcelona, acrescentando que, após a assinatura, haverá lugar a uma conferência de imprensa.

Pedri, de 18 anos, considerado uma das maiores promessas do futebol espanhol, foi contratado ao Las Palmas pelo FC Barcelona em 2019, quando ainda não tinha completado 17 anos, e manteve-se, por empréstimo, na equipa das Canárias, de onde é natural, na época de 2019/20.

O jogador, que está na lista de 30 finalistas candidatos à Bola de Ouro, foi já na época seguinte, de 2020/21, titular do Barça, equipa em que foi um dos jogadores mais utilizados, em 52 jogos, além de ter representado a Espanha no Euro 2020 e nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Esta época o jogador tem tido algumas lesões e ainda só disputou quatro jogos, o último dos quais na derrota no Estádio da Luz, com o Benfica (3-0), da segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões, no qual foi substituído aos 68 minutos.

